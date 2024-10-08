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Спрос на работников в ресторанной сфере за год вырос на 34%

8 октября 2024 12:52
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спрос на работников в ресторанной сфере за год вырос на 34%

Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий для новых сотрудников в ресторанной отрасли за III квартал 2024 года и составили список работников кухни и зала с наибольшим приростом вакансий год к году. Согласно данным платформы, спрос работодателей на работников кухни вырос на 40% год к году, а на работников зала — на 20%. В целом по индустрии спрос на кадры увеличился на 34%. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на кухонных позициях составили 56 622 рубля в месяц, а на позициях в зале — 54 735 за полный рабочий день.

Среди профессий, связанных с приготовлением, наибольший рост числа вакансий за III квартал 2024 года продемонстрировали позиции повара-заготовщика, пекаря и кухонного работника. Так, число предложений о работе для заготовщиков мяса, увеличилось на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискатели на такие вакансии могут рассчитывать в среднем на 82 310 рублей в месяц при полной занятости.

Вторую позицию по росту спроса заняла профессия пекаря — за год вакансий стало больше на 54%. Средняя зарплата для кандидатов этой профессии составила 46 924 рубля в месяц. За ними следует позиция кухонного работника, где спрос вырос на 43% за год, а средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников — 36 416 рублей ежемесячно.

Среди работников зала лидерами по приросту вакансий оказались профессии администратора ресторана, бармена и бариста. В третьем квартале 2024 года спрос на администраторов ресторана вырос на 35%, а средние зарплатные предложения составили около 65 518 рублей ежемесячно за полный рабочий день.

На 24% активнее стали искать барменов, в среднем работодатели предлагают новым сотрудникам 56 477 рублей в месяц. В ТОП-3 по востребованности вошла также профессия бариста — спрос на них увеличился на 21% за год, а средние предлагаемые зарплаты составили около 47 548 рублей в месяц при полном графике.

При этом важно учитывать, что реальный доход работников таких профессий, как бариста, бармен и официант, зачастую зависит от чаевых, которые могут значительно увеличивать общий заработок, особенно в популярных заведениях и в сезон активного туризма.

 

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