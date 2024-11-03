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Спрос на кандидатов с навыками многозадачности за год вырос на 27%

3 ноября 2024 13:23
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спрос на кандидатов с навыками многозадачности за год вырос на 27%

Эксперты Авито Работы провели исследование и выяснили, что российские работодатели чаще ищут сотрудников, способных эффективно вести работу над несколькими задачами. Анализ вакансий за III квартал 2024 года показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на кандидатов с навыками многозадачности и тайм-менеджмента вырос на 27%. Особый интерес к этим навыкам наблюдается в сферах общественного питания, гостиничного бизнеса, торговли и промышленности. Таким специалистам предлагают в среднем на 19% более высокие зарплаты, чем годом ранее.

Многозадачность особенно актуальна для профессий, связанных с интенсивными темпами работы и быстрой сменой задач. Яркий пример — вакансии для поваров, где требования к этому навыку стали появляться почти в три раза чаще (+194% за год). Кандидаты могут рассчитывать на среднюю зарплату в 60 291 рубль в месяц за полную занятость.

В числе других профессий, где ценятся навыки мультизадачности и тайм-менеджмента, находятся инженерные специальности. Инженерам часто приходится переключаться между разными задачами — от работы с документацией до ведения переговоров с поставщиками или заказчиками, особенно на позициях ведущих инженеров. За год количество вакансий для инженеров, где указывается такое требование, выросло на 61%, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов с небольшим опытом работы (до 1-3 лет) на этих позициях составила 83 329 рублей в месяц.

Часто многозадачность упоминается и в вакансиях администраторов — число таких предложений увеличилось на 38% за год. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на той должности составляют 51 222 рублей в месяц за полный рабочий день.

Менеджеры по работе с клиентами (+35%) и операторы ПК (+34%) также оказались в числе лидеров по приросту вакансий с упоминанием этого навыка.

Помимо способности работать в режиме многозадачности, работодатели в качестве требований указывают в описаниях вакансий необходимость внимания к деталям, развитых коммуникативных навыков, а также высокого уровня стрессоустойчивости и самоорганизованности.

Теги: Опрос

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