Спортсменки Самарской области завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях по самбо в Сызрани

В Сызрани завершились всероссийские соревнования по самбо среди девушек 12-18 лет на призы мастеров спорта международного класса Елены Тарасовой и Оксаны Танцюры.
В них приняли участие 360 спортсменок из 26 регионов России.
Спортсменки Самарской области завоевали 9 медалей:
14-16 лет
Полина Культенкова - золото
Анастасия Мартьянова - золото
Анна Мадьянова - серебро
16-18 лет
Анастасия Мартьянова - золото
Анастасия Хозяинова - серебро
Анна Мадьянова
Зарина Кулагина
Валерия Талапанова - бронза
Дарья Осокина
По итогам соревнований Полина Культенкова и Анастасия Мартьянова завоевали путевки на первенство России 2026 года в своих возрастных группах.
