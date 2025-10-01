Спортсменки Самарской области завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях по самбо в Сызрани

124

В Сызрани завершились всероссийские соревнования по самбо среди девушек 12-18 лет на призы мастеров спорта международного класса Елены Тарасовой и Оксаны Танцюры.

В них приняли участие 360 спортсменок из 26 регионов России.



Спортсменки Самарской области завоевали 9 медалей:



14-16 лет

Полина Культенкова - золото

Анастасия Мартьянова - золото

Анна Мадьянова - серебро



16-18 лет

Анастасия Мартьянова - золото

Анастасия Хозяинова - серебро

Анна Мадьянова

Зарина Кулагина

Валерия Талапанова - бронза

Дарья Осокина



По итогам соревнований Полина Культенкова и Анастасия Мартьянова завоевали путевки на первенство России 2026 года в своих возрастных группах.

Фото: Самарская областная федерация самбо/минспората СО