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Спорт без риска: в Самарской области проверили футбольные поля

11 июля 2025 12:18
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Спорт без риска: в Самарской области проверили футбольные поля
В регионе завершён мониторинг безопасности детских футбольных полей. Рейды проводили активисты и члены общественного совета парт проекта «Крепкая семья» в Самарской области.
 

За две недели активисты, депутаты и родители осмотрели 177 футбольных полей во всех 37 муниципалитетах региона. В рейдах участвовали 578 человек — от представителей «Единой России» и «Молодой Гвардии» до обычных мам и пап, чьи дети играют на этих площадках.  

Результаты проверки оказались неоднозначными: хотя большинство площадок соответствуют нормам, но на некоторых обнаружены нарушения, которые вполне могут угрожать безопасности детей.  

Из 15 выявленных нарушений самые частые — отсутствуют или порваны сетки на воротах, сломаны ограждения. В некоторых местах ворота не закреплены, а деревья нависают над площадкой, рассказали проверяющие.

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева вместе с общественниками и родителями провела мониторинг футбольных локаций на территории своего избирательного округа. Результаты мониторинга в сёлах Шигонского и Ставропольского районов, а также в Тольятти показали как позитив, так и тревожные сигналы.

«Состояние оборудования удовлетворительное. В отдельных случаях производятся ремонтные работы. Будем держать на контроле устранение нарушений», - отметила Екатерина Кузьмичева.

В Промышленном районе Самары запланированной проверке не помешала даже дождливая погода. Депутат Самарской губернской думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»  Виктор Воропаев вместе  с председателем совета депутатов  Ильей Шевцовым не выявили проблем и нарушений в эксплуатации  футбольных полей по улице Зои Космодемьянской. А вот на улице Тополей, 4, отсутствуют сетки на футбольных воротах и есть повреждение искусственного покрытия.

Мониторинг потвердил, что не все футбольные поля безопасны для детей, но благодаря активной позиции общественности и власти ситуация может изменится к лучшему.  Все выявленные нарушения взяты на контроль общественным советом партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области.

«Главное, чтобы дети проводили каникулы без риска для здоровья», — резюмировали участники проверки.  

Теги: Единая Россия

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