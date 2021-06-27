Специалисты ЦУР СО зафиксировали 10-ти кратный рост числа желающих  сделать прививку от COVID-19

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Всего за период с 19 по 26 июня было отработано 2225 сообщений в системе мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» и 5166 сообщений на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

ТОП-3 тем в системе «Инцидент Менеджмент»:

- Вакцинация от COVID-19

- Отсутствие холодной воды

- Благоустройство

ТОП-3 тем на цифровой платформе «Госуслуги. Решаем вместе»:

- Отсутствие сертификата о вакцинации на портале Госуслуг

- Запись в лист ожидания на прививку

- Социальные выплаты

Специалисты Центра управления регионом Самарской области зафиксировали 10-ти кратный рост числа желающих записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Более 1 тысячи человек хотя прививаться в поликлиниках по месту жительства. В социальных сетях в конце этой недели специалисты ЦУР зафиксировали обращения жителей Тольятти по поводу отсутствия вакцины в некоторых мобильных пунктах вакцинации. Министерство здравоохранения Самарской области поблагодарило всех сознательных граждан за желание защитить свое здоровье и здоровье своих близких. В Минздраве отметили, что в последние дни наблюдается увеличение количества жителей, решетивших вакцинироваться от COVID-19. Вакцина в учреждениях здравоохранения Тольятти есть и лишь в некоторых пунктах фиксируется её снижение. Для повышения доступности вакцину перераспределяют между поликлиниками. Перед вакцинацией жителям рекомендуют предварительно обращаться по телефонам поликлиник или записываться дистанционно. В ближайшие дни в регионе ожидается новая поставка доз вакцины, которые поступят в Тольятти и другие муниципалитеты Самарской области.

В соцсетях жители продолжают задавать вопросы по поводу вакцинации от коронавируса. Специалисты ЦУР совместно с Минздравом отобрали самые устойчивые мифы о прививке от COVID-19 и обратились за профессиональным мнением к главному врачу Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александру Муравцу.

Кроме того, из-за жары жители муниципалитетов активно следят за состоянием мест отдыха. В Новокуйбышевске горожане сообщили о кусках арматуры и опасном мусоре на пляже в Гранном.

«Всю жизнь там был пляж городской, а сейчас вдруг его не стало. Вдруг что случится с нашими детьми, значит - сами виноваты?» - написали жители Новокуйбышевска

Муниципалитет сообщил, что пляж в Гранном на самом деле не включен в перечень пляжей, подлежащих организованному открытию в 2021 году в связи с разрушением береговой части. Однако на данной территории производится уборка и вывоз мусора. Силами службы благоустройства будет организован демонтаж арматуры.

Жители Чапаевска из года в год просят обратить внимание на состояние местного водоема – озера Ильмень, где находится городской пляж. Горожане писали в соцсетях: «Пожалуйста, сделайте уборку ила и вырубку камыша». В итоге 25 июня в Чапаевске на озере Ильмень начал работать городской пляж. Перед его открытием были проведены водолазные работы, очищено дно акватории, проверены на наличие микробов почва, песок и вода в озере. Завезен и распределен чистый песок на береговой зоне, установлено оборудование для обустройства территории пляжа, контейнеры для мусора и биотуалеты.

Кроме того, возмущение жителей в соцетях вызвало закрытие нескольких десятков мест для купания в акватории Самары. Глава города Елена Лапушкина приняла решение пойти на встречу жителям, предупредив горожан об опасности купания в неорганизованных местах. Городские власти пообещали, что штрафовать отдыхающих не будут – только предупреждать.

Жаркая погода привела к нарушению водоснабжения на ряде территорий, особенно много жалоб в соцсетях поступило от жителей Ставропольского района. По поручению Губернатора в селе Хряшевка принято решение пробурить дополнительную скважину, поскольку жители жаловались на отсутствие напора воды. Водоснабжение поселка восстановлено. Вопрос держат на постоянном контроле власти Ставропольского района. Сотрудниками администрации и волонтёрами организован ежедневный обход для мониторинга ситуации с водоснабжением. В субботу в разное время для сравнения измеряли наличие и напор воды по адресам ул. Полевая 13,14,15, откуда последовали жалобы на отсутствие водоснабжения. Отсутствие водоснабжения не обнаружено.