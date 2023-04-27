Спасатели провели пожарно-тактическое учение в самарском цирке

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Вчера в здании Самарского государственного цирка имени О. Попова прошло тренировочное пожарно-тактическое учение (ПТУ) по отработке взаимодействия персонала цирка с подразделениями самарского пожарно-спасательного гарнизона при пожаре в здании с массовым пребыванием людей.

Личному составу необходимо было продемонстрировать слаженные действия по ликвидации условного пожара, эвакуации людей из здания и оказанию первой помощи пострадавшим.

По легенде учения, в результате неаккуратного обращения огнем пожар возник на арене цирка. Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану через 1 минуту.

Представители администрации оповестили сотрудников о пожаре по громкоговорящей связи, провели условную эвакуацию людей, произвели отключение электроэнергии, организовали встречу прибывающих пожарных подразделений.

Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения, звеньями газодымозащитной службы провели проверку всех помещений на всех этажах здания на наличие людей и приняли меры по тушению условного пожара. Организовали работу оперативного штаба.

В ходе учения были оперативно проложены магистральные линии и закреплены стволы «КУРС-8» для подачи воды.

Вместе с этим была обеспечена защита объекта от распространения огня с последующей ликвидацией очага пожара.

Основными целями подобных учений являются отработка действий личного состава по эвакуации людей и тушению пожара в здании с массовым пребыванием людей, отработка взаимодействия администрации торгово-развлекательного центра с подразделениями противопожарной службы, проведение тренировки оперативного штаба тушения пожара, направленной на повышение качества руководства при тушении пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.

Цели и задачи учения выполнены.

Всего в ПТУ было задействовано 6 пожарных расчетов и штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО