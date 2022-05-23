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Спасатели эвакуировали с Эльбруса туристов, они не пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 13:00 мск 23 мая 2022 года поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Туристы благополучно доставлены на поляну Азау, от медицинской помощи отказались. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Всего в поисково-спасательных работах были задействованы спасатели МЧС России в количестве 25 человек и трех единиц техники.

О состоянии 11 спасателей, пережидавших с туристами непогоду на вершине Эльбрусе, в ведомстве не уточнили.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что по факту происшествия организована проверка. Кроме того, следственным отделом по Эльбрусскому СУ СК РФ по КБР также начата проверка.

Ранее сообщалось, что пропала связь с группой спасателей из 11 человек, эвакуировавших четверых туристов с вершины Эльбруса. Предположительно, они оставались на ночь в хижине на высоте 5 400 м. На помощь им вышли спасатели с высоты 5 000 м. Операцию осложнял шквалистый ветер, пурга и температура до минус 30 градусов.

Фото: скриншот видео ТАСС