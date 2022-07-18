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Совместный проект Минэкономрразвития и БФ «ЕВИТА» позволил провести междисциплинарные осмотры паллиативных детей

18 июля 2022 17:25
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Проект закончился, но фонд будет продолжать поддерживать «особые» семьи и детей—воспитанников ПНИ.

БФ «ЕВИТА» на протяжении восьми месяцев работали с семьями детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) и воспитанниками самарского психоневрологического интерната (ПНИ) для детей-инвалидов в рамках проекта «Юрик с кнопочкой: развивающий уход».

«Мы очень рады, что в рамках проекта смогли помочь многим семьям. В том числе смогли уделить внимание обучению родителей методам альтернативной коммуникации с ребенком. Также специалисты проекта работали с воспитанниками ПНИ. Итогом этой работы стали «особые» паспорта на каждого тяжелобольного ребенка. В них собраны все особенности развития и черты характера. Такие паспорта будут помогать волонтерам, специалистам и сотрудникам ПНИ лучше понимать ребят и взаимодействовать с ними», — отмечает исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест.

По ее словам, проект закончился, но фонд будет продолжать поддерживать «особые» семьи и детей—воспитанников ПНИ.

Эрготерапевт проекта Олеся Кисарова отмечает, что  междисицплинарные осмотры помогли ответить на все вопросы, накопившиеся у родителей детей с ТМНР: какие льготы и пособия положены детям-инвалидам; как правильно оформить инвалидность; как правильно вписать и расписать ТСР;  какой алгоритм действий в их получении; вопросы по объективному статусу ребёнка как в плане физического, так и педагогического развития.

«И уже на сегодняшний момент видны результаты нашей работы. Многие родители переоформили ИПРА, получили подходящие ребёнку ТСР, правильно их настроили, записали деток в сады и школу, выбрали правильные методы и режим реабилитации или абилитации. Поработав с психологом проекта, смогли отпустить боль и вину, найти в себе внутренние опоры и начать новую жизнь: полноценную, полную любви, принятия и счастья», — отмечает специалист.

Проект был реализован с привлечением средств гранта министерства экономического развития Самарской области и является логическим продолжением проекта «#Юрикскнопочкой: паллиативная жизнь».

В рамках проекта также было записано 20 обучающих роликов, проведено 10 вебинаров и выпущена брошюра, по развивающему уходу детей с ТМНР.

Кроме того, в рамках проекта впервые в Самаре были проведены обучающий форум   для специалистов по подбору технических средств реабилитации (ТСР) для детей-инвалидов и двухдневная выставка ТСР, сообщает пресс-служба БФ «ЕВИТА».

 

Фото:   БФ «ЕВИТА»

 

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