Совет ветеранов СВО Самары запустил проект по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Учусь у героев Отчизну беречь»

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15 февраля в клубе единоборств «Пересвет» прошло открытие цикла уроков по военно-патриотическому воспитанию «Учусь у героев Отчизну беречь». В рамках проекта участники СВО будут работать с молодежью – преподавать основы военного дела, прививать нравственные, моральные ценности, вести историческое просвещение и многое другое.

Почетными гостями первого открытого урока стали Глава Самары Иван Носков, Глава Ленинского района Елена Бондаренко, заместитель председателя Совета ветеранов СВО Марат Милюков, вернувшиеся из зоны боевых действий защитники и представители клуба единоборств «Пересвет».



«Запуск этой программы – серьезный шаг по нашему общему направлению – воспитанию подрастающего поколения. Все организационные моменты позади и от слов наши ветераны перешли к делу. Очень важно, что первый крупный проект направлен именно на молодежь. Это, пожалуй, важнейшая задача совета. Искренне рад, что ребята смогли создать и запустить все сами. Горжусь, что так бодро и хорошо начали», - поделился Иван Носков.



Один из организаторов уроков и их главный вдохновитель – Сергей Бокояров, ветеран спецоперации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», имеет большой опыт и множество других наград за выполнение боевых задач. В настоящее время работает инструктором в клубе единоборств.



«К нашему проекту отнеслись с энтузиазмом и руководство клуба, и руководство администрации районов, школ. Концепция программы родилась после общения с педагогическим составом школы №132 им. Героя Советского Союза Георгия Губанова. Мы давно сотрудничаем, я постоянный гость уроков мужества, а в 2023 году даже помогал открывать музей, посвященный, в том числе, СВО. Вместе с бойцами мы собирали каждый артефакт для экспозиции. Как раз ученики этой школы и стали первопроходцами в нашем проекте», - рассказал Сергей Бокояров.



Во время уроков подрастающему поколению покажут основы тактической медицины, тактику ведения боя, пройдут и занятия по самообороне, общей физподготовке, расскажут современных видах вооружения бойцов, и покажут, как правильно ухаживать за оружием, разбирать и собирать его.



«Большой упор в программе мы сделали на тактическую медицину. Это тот комплекс знаний, который необходим и в обычной жизни: как обработать и перевязать рану, наложить жгут, оказать первую помощь до приезда скорой. Раньше это проходили на уроках ОБЖ и вновь появился большой запрос, на который мы с радостью ответили», - отметил инструктор по тактической медицине, ветеран СВО Иван Казаков.



В будущем участие в проекте примут и другие школы Самары. Но пока, в ближайшее время, гостями программы «Учусь у героев Отчизну беречь» станут учебные заведения Ленинского района. Следующий урок состоится уже 21 февраля в клубе «Пересвет», куда пригласили учеников 148 школы.

Фото: администрация Самары