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Совет ветеранов ОДК-Кузнецов получил новое помещение для работы

29 марта 2023 09:52
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Совет ветеранов ОДК-Кузнецов получил новое помещение для работы

Сегодня Совет ветеранов ОДК-Кузнецов – самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростехаполучил в безвозмездное пользование новое пространство для встреч и проведения мероприятий.

Совету ветеранов ОДК-Кузнецов выделено новое помещение в «Точке кипения Hi-Tech» ОДК-Кузнецов (Заводское шоссе, 31). Здесь сделан ремонт, офис оснащен мебелью, оргтехникой и необходимыми для работы принадлежностями. Открытие нового пространства состоялось в преддверии Дня космонавтики, который отмечают как свой профессиональный праздник многие ветераны предприятия, выпускающего двигатели для космических программ с 1958 года.

Просьбу о предоставлении нового оборудованного помещения, озвученную на одной из встреч с ветеранами, поддержал управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев. Ветеранам были предложены различные варианты, но «Точка кипения» была избрана единогласно.

«Любим мы молодежь, а в «Точке кипения» ее много! Смотрим, как они тут занимаются, что-то решают, и мы горды. Удачное расположение – не надо переходить дорогу, вышел из автобуса, троллейбуса, трамвая, вот и дверь открыта. Теперь, когда у нас появилось новое, специально обустроенное под наши нужды помещение, мы будем собираться каждый вторник для обсуждения насущных вопросов и планов, регистрации новых членов Совета ветеранов», - рассказала председатель Совета ветеранов ОДК-Кузнецов Татьяна Рассолова.

Профсоюзный комитет предприятия помог оснастить площадку необходимыми бытовыми приборами, а также книгами, свежими газетами и журналами о заводе – ветераны с большим интересом следят за развитием ОДК-Кузнецов.  

«Помещение обеспечено всем необходимым компьютерным оборудованием и доступом в интернет. Для нас важно, чтобы у Совета была возможность работать в комфортабельных и современных условиях», — отметила председатель ППОО ПАО «ОДК-Кузнецов» Наталья Крапивко.

В настоящее время Совет ветеранов ОДК-Кузнецов объединяет 2740 человек, отделения Совета работают на основной площадке предприятия, в обособленных подразделениях «Управленческий» и «Винтай». В числе основных направлений деятельности Совета ветеранов – социальная поддержка ветеранов войны и труда, участие в патриотическом воспитании молодежи и передача трудовых традиций моторостроителей новым поколениям «кузнецовцев». Члены Совета активно участвуют в деятельности ветеранских организаций Самары и Самарской области.

Теги: ОДК-Кузнецов

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