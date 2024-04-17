Совет Федерации назначил председателем Верховного суда Ирину Подносову

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Совет Федерации 17 апреля назначил председателем Верховного суда (ВС) Ирину Подносову. Решение принято единогласно на пленарном заседании палаты. В этой должности она проработает как минимум шесть лет, пишут «Известия».

Нового председателя ВС в России начали искать в начале марта. Должность стала вакантной после смерти Вячеслава Лебедева в связи с продолжительной болезнью. Лебедев скончался на 81-м году жизни 23 февраля. Он возглавлял высшую судебную инстанцию 35 лет. Обязанности председателя суда до назначения нового главы временно исполнял его заместитель Петр Серков.

Председателя Верховного Суда назначает на должность Совет Федерации по представлению президента при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (ВККС). Претендовать на эту должность может гражданин РФ, достигший 35 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет.

Коллегия судей 1 апреля рекомендовала Ирину Подносову в качестве кандидата на вакантную должность, а 9 апреля президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации соответствующее представление о ее назначении на пост. 16 апреля комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал назначение.

Подносова стала первой женщиной в России, возглавившей Верховный суд. Ранее она занимала пост заместителя председателя Верховного Суда — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

Имеет высший квалификационный класс судьи. Награждена орденом Почета, отмечена Почетной грамотой президента РФ.

Фото пресс-службы Верховного суда