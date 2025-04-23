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СОУНБ приглашает принять участие в международной акции «Диктант Победы»

23 апреля 2025 15:45
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«Диктант Победы» будет состоять из 25 вопросов, посвященных различным событиям Великой Отечественной войны и их отражению в произведениях культуры.

25 апреляСамарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ)приглашает жителей Самары принять участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Написать диктант смогут все желающие без каких-либо возрастных ограничений. Ведущим мероприятия в областной библиотеке станет художественный руководитель самарского театра «Город» Борис Трейбич.

«Диктант Победы» будет состоять из 25 вопросов, посвященных различным событиям Великой Отечественной войны и их отражению в произведениях культуры. Проверить свое знание истории можно будет как в очном формате на площадке СОУНБ,так и в режиме онлайн. После завершения Диктанта каждый участник получит именной сертификат.

Кроме того, вниманию гостей библиотеки предлагаются: выставка изданий «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века» в пространстве открытого чтения, экспозиция сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде», выставка архивных изданий всероссийского проекта «Без срока давности» в холле 2 этажа, комплексная выставка документов «Оружие Победы» в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в малом выставочном зале, выставка документов «Переплетение судеб: инженер С.И. Печенин и запасная столица» в краеведческом отделе, а также электронная презентация Библиоэкспедиции«Победный май», содержащая фотографии, документы и семейные истории, собранные читателями библиотеки.

Регистрация участников акции в областной библиотеке начнётсяв 11:00. Непосредственно приступить к диктанту можно будет в 13:00.На выполнение заданий отводится 45 минут.

Учащиеся выпускных классов,абитуриенты, участвующие в Диктанте Победы на региональных площадках и набравшие по итогам максимальное количество баллов, имеют право на получение диплома финалиста «Диктанта Победы», дающего преференции при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, что «Диктант Победы» проходит в России и других странах мира с 2019 года, а Самарская областная библиотека традиционно выступает в качестве одной из площадок проведения акции в Самаре. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте проекта: диктантпобеды.рф. В свою очередь, на сайте СОУНБв разделах «Виртуальный читальный зал» и «Электронная библиотека можно найти множество материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны, которые помогут подготовиться к диктанту.

25 апреля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Теги: Самара

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