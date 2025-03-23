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СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програму «Весенняя сюита»
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СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програму «Весенняя сюита»

23 марта 2025 16:48
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Чтобы услышать мелодии весны в исполнении артистов филармонии.

СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програмуа «Весенняя сюита».        услышать мелодии весны в исполнении артистов филармонии

30 марта в 15:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита». Встреча состоится при участии видных представителей Самарской государственной филармонии.

Приглашённые артисты будут играть на музыкальных инструментах и говорить о весне, стараясь представить её во всем многообразии красок, ликов, смыслов и событий. Пробуждение природы и жизни, любовь и нежность, новые надежды и свежий ветер перемен, великий пост как весна духовная... Вот лишь некоторые темы  многочастной «Весенней сюиты», которую подготовили для слушателей автор и ведущая программы музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова и её коллеги по музыкальному цеху:

- солистка симфонического оркестра и камерного оркестра Самарской филармонии «Volga philharmonic» Анна Шевякова (скрипка);

- участники ансамбля Самарской филармонии «Рандеву»: лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ольга Раскопова (мандолина) и Валерий Ксенофонтов (гитара).

Музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита» пройдёт в рамках цикла встреч лектория «Музариум». Анонсы новых событий проекта в СОУНБ можно будет увидеть в сообществе библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

30 марта в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход на мероприятие предусмотрен по пригласительным билетам, забронировать которые можно на сайте СОУНБ либо по телефону: 8-846-335-68-73 до 29 марта (включительно). Цена – 250 рублей. Возможна оплата онлайн на сайте «Кассир.ру» (с комиссией за пользование сервисом). Приобретение билетов за наличный расчёт осуществляется в самой библиотеке в рабочее время (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30). Доступна оплата по Пушкинской карте!

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Фото:  пресс-служба СОУНБ

Теги: Мероприятия Самара

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