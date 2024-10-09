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СОУНБ приглашает на выставку «Сокровища искусства на страницах редких изданий»

9 октября 2024 17:14
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Прикоснитесь к сокровищам искусства на страницах редких книг.

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить книжно-иллюстративную выставку «Сокровища искусства на страницах редких изданий».

Книги, представленные на выставке, являются не только источником знаний, но и несут в себе ценный визуальный опыт, предлагая посетителям погрузиться в художественный мир репродукций картин и гравюр. Каждое издание – библиографическая редкость, образец высокого художественного мастерства, произведение искусства. На выставке вы увидите такие книги, как:  

- «Потерянный и возвращенный рай: поэмы Джона Мильтона», иллюстрирована картинами Густава Доре (1895 г.); 

- «Божественная комедия» Данте Алигьери с рисунками Густава Доре (1879 г.); 

- «Собрание эстампов, воспроизводящих знаменитые полотна Королевской Дрезденской галереи» (1753 г.);

- «Сокровища искусства: картины знаменитых мастеров: художественные репродукции в фотографиях с медных досок» / пер. и доп. под ред. А.Н. Бенуа (1904) и многие другие. 

В отдельные разделы экспозиции выделены: литература по искусству из частных коллекций археолога и государственного деятеля А.А. Бобринского, Самарского городского головы С.Е. Пермякова, историка искусства К.Д. Чичагова; книги и альбомы искусствоведов П.П. Гнедича, И.Э.  Грабаря, И.В. Цветаева, Р. Мутера.

На выставке демонстрируются богато иллюстрированные альбомы знаменитых художественных галерей и музеев мира XX–XXI вв. В интерактивном варианте представлены репродукции коллекций Государственного Эрмитажа, Русского музея и Галереи старых мастеров (Дрезден), сообщает пресс-служба СОУНБ.

Выставка продлится до 15 декабря. Режим работы: с 10:00 до 20:00, вход свободный.  12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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