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СОУНБ приглашает на танцевальный вечер «Майская вечёрка»

5 мая 2025 16:41
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7 мая в 16:00 гости библиотеки смогут почувствовать себя в роли участников клубного вечера времён Великой Отечественной войны.

7 мая в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится музыкально-танцевальная программа «Майская вечёрка». Гости библиотеки смогут почувствовать себя в роли участников клубного вечера времён Великой Отечественной войны.

На паркет приглашаются как искушенные любители танцев, так и те, кто только начинает открывать для себя новые формы самовыражения. Обязательное условие для посещения мероприятия – соблюдение стиля в одежде, принятого в 1940-е годы. Особенно приветствуется советская военная форма!

Музыкально-танцевальная встреча будет стилизована под вечера отдыха военных лет со всей присущей им скромностью и простотой. Музыка, этикет, манеры – всё это будет призвано напомнить о редких моментах досуга в жизни людей, прошедших через череду испытаний лихолетья и поднявших страну из руин. Участники вечёрки смогут исполнить вальс, польку, фокстрот, кадриль, падеграс и другие популярные танцы. Знакомые мелодии для них сыграют самарские музыканты, среди которых будут преподаватели и ученики Детской школы искусств №5.

Кроме того, посетители библиотеки смогут услышать рассказ об известных советских музыкантах и артистах, воевавших на фронте или выступавших перед солдатами в составе агитбригад. А ещё гостям клубного вечера будет предложена замечательная возможность прочесть стихи на тему войны и поднять всем настроение, исполнив частушки военных лет под аккомпанемент аккордеона!

Организатором танцевальной части программы «Майской вечёрки» является клуб историко-бытового танца «Свита» под руководством Елены Садофьевой. Мероприятие пройдёт в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный при условии соблюдения дресс-кода, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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