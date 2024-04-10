СОУНБ предоставляет тестовый доступ к электронно-библиотечной системе BOOK.RU

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Электронно-библиотечная система BOOK.RU более 10 лет служит незаменимым интеллектуальным помощником для преподавателей, аспирантов, студентов, научных работников. В состав базовой коллекции включены учебники и учебные пособия для высшего и среднего профессионального образования, монографии и периодика, в том числе журналы, входящие в перечень ВАК.

Одним из плюсов BOOK.RU является возможность составления индивидуальных списков литературы, чтения на любых устройствах, интерактивные закладки и контекстный поиск, что упрощает работу с материалом.

Читателям Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках тестового доступа открыта базовая коллекция, содержащая более 24 000 электронных книг, более 100 аудиокниг, 16 наименований журналов с различной глубиной архива.

Для доступа к ЭБС BOOK.RU в качестве читателя СОУНБ достаточно создать аккаунт в Личном кабинете на сайте библиотеки, заполнить профиль читателя и перейти в раздел «Виртуальный читальный зал».

Доступ открыт до 5 июня 2024 года, сообщает пресс-служба СОНБ.

Фото: пресс-служба СОНБ