СОУНБ открыла юбилейную летопись «Самарская губерния: Люди. События. Символы»

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13 января в 13.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось пресс-открытие выставки «Пространство самарского времени. Том первый». Масштабная экспозиция подготовлена в рамках Просветительского юбилейного проекта «Самарская губерния: Люди. События. Символы». Проект призван знакомить читателей и гостей СОУНБ со знаковыми моментами истории, которые вывели наш край на общероссийскую или даже мировую арену.

«Сегодня исполняется 170 лет Самарской губернии. Для нас это особенно значимый день – сегодня библиотеке исполнился 161 год, мы, конечно, не ровесники губернии, но близки к этой дате, – рассказала заместитель директора по основной деятельности Наталья Никулина. – Библиотека открывает историко-документальную выставку, которую назвали “Пространство самарского времени. Том первый: с 1851 г. до начала ХХ в.”. Эта экспозиция задумывалась как многотомная летопись, ведь губерния за эти 170 лет прошла достаточно большой, масштабный путь.

Основу выставки составляют оригинальные документы и газеты, которые издавались со дня основания Самарской губернии, ведь именно в них отражалась вся актуальная информация, из них наши земляки узнавали о том, чем жил наш край в разные исторические периоды».

1 (13) января 1851 года была образована Самарская губерния на основании Указа императора Николая I от 6 декабря 1850 года. Указ гласил: «Образовать на левом берегу Волги новую губернию, под названием Самарской, в которой городу Самаре быть губернским городом».

С подробного рассказа об этом событии начал экскурсию ведущий библиотекарь краеведческого отдела СОУНБ Андрей Елисеев:

«Официальное торжество по случаю открытия губернии состоялось в доме симбирского купца Ивана Ивановича Макке на Казанской улице (ныне ул. Алексея Толстого), арендованном для размещения Губернского правления. Именно учреждению губернии посвящена большая часть первого номера “Самарских губернских ведомостей”, который вышел спустя год, в январе 1852 года. Это была первая самарская газета. О том, что представляла собой вновь образованная губерния, мы можем прочитать уже во втором номере этого издания».

Выставочный проект представляет историю Самарской области в виде цепи наиболее ярких и значимых событий и личностей, которые способствовали развитию нашей губернии в области политики, экономики, социального развития, медицины, транспорта, сферы культуры и других отраслей и сфер жизни.

Ведущий экскурсии прочитал гостям библиотеки слова государственного и общественного деятеля Петра Алабина из книги «Двадцатипятилетие Самары, как губернского города», в которых он определил значение образования нашей губернии: «С одной стороны, в видах облегчения для администрации управления этим краем, с другой стороны, облегчения для населения его сношений с правительственными учреждениями, и наконец, в видах возможно лучшего устройства быта жителей сел и городов….»

В этот же день по случаю юбилея родной губернии в библиотеке открылась еще одна экспозиция «Самарское книгоиздание: из века XIX в век XXI», с редкими книгами, которые выпустили в нашем крае, также ознакомились посетители библиотеки.

Всех гостей СОУНБ пригласили на дальнейшее знакомство с историческими событиями, которые происходили в Самаре и области и в течение юбилейного 2021 года будут представлены в следующих томах нашей летописи «Самарская губерния: Люди. События. Символы».

Вдумчиво пролистать первый том уникальной летописи можно будет с 13 января по 28 февраля 2021 года, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ