Соцфонд России одобрил единое пособие родителям 80 тысяч детей

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Социальный фонд одобрил единое пособие на 80 тыс. детей до 17 лет, всего поступило 670 тыс. заявлений, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали 3 января и на данный момент уже одобрили выплаты на 80 тыс. детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели», — говорится в сообщении.



Кроме того, выплаты получат 1,5 тыс. беременных женщин и родители 33 тыс. первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года.



В 2022 году президент России Владимир Путин установил единое пособие малообеспеченным семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка. Единое пособие объединило ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет; пособие по уходу за ребенком в связи с материнством; ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет; ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.



Размер пособия для беременных женщин составит от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, для каждого ребенка — от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Минтруд уточнял, что средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. Выплаты нуждающимся беременным женщинам в среднем по России увеличатся до 15,7 тыс. руб.





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