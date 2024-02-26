Сотрудники самарского Росреестра встретились со старшеклассниками

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В межмуниципальном отделе по Красноярскому, Елховскому районам Управления Росреестра по Самарской области прошла встреча с одиннадцатиклассниками общеобразовательной школы села Красный Яр.

Начальник отдела, Светлана Курвякова рассказала будущим студентам об истории создания Росреестра, о профессиях, востребованных в Управлении, о поддержке молодых специалистов и о перспективах государственной службы. Ребята познакомились с публичной кадастровой картой, решали ребусы, узнали о документах, необходимых для регистрации права собственности.

В завершении встречи совместно с кадастровым инженером школьники установили границы земельного участка.

«Встреча и знакомство нашего класса с деятельностью Росреестра оказалась для ребят очень полезной, особенно, если учесть, что класс социально-экономического профиля. Надеюсь, мы растим будущих сотрудников для вашего ведомства, ведь работа в таком учреждении может представлять интерес для молодых людей, стремящихся вносить свой вклад в развитие государства», - комментирует Михаил Сергеевич Самойлов, учитель истории и обществознания, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области