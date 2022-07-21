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Сотрудники ОГИБДД СО организовали ряд профилактических мероприятий и акций для детворы

21 июля 2022 15:43
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Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с детьми и взрослыми.

Забота о безопасности детей на дорогах стоит на особом контроле сотрудников ОГИБДД Самарской области.

Так, сотрудники отделов безопасности дорожного движения в городе Жигулевске, Борском и Большечерниговском районах организовали ряд профилактических мероприятий и акций для детворы.

В Большечерниговском районе инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Юлия Гизатулина и инспектор по пропаганде БДД капитан полиции Нурехан Гумаров в игровой форме провели беседы с детворой в пришкольных детских лагерях, на детских и спортивных площадках, в зонах массового отдыха, где инспекторы обратили внимание детей и присутствующих родителей на особенности дорожных условий. Полицейские разобрали с юными участниками движения ситуации, которые могут угрожать их жизни и здоровью, отработали алгоритм действий в случае возникновения таких опасностей. Подросткам разъяснили основы действующего законодательства и ответственности за совершенные несовершеннолетними правонарушения. Участники занятий активно отвечали на вопросы инспекторов и обещали правоохранителям всегда быть внимательными на дороге, не нарушать закон, соблюдать ПДД.

В Борском районе сотрудники Госавтоинспекции организовали для ребят села Долматовка профилактическое мероприятие «Юный велосипедист». Инспектор рассказал ребятам, как правильно вести себя на дорогах, что пешеходный переход нужно именно переходить, а не переезжать на велосипеде. Также сотрудник ОГИБДД обратил их внимание на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут подстерегать на пути, рекомендовал обязательно использовать экипировку и световозвращающие элементы. В заключении с малышами при помощи информационных карточек выучили знаки дорожного движения.

В Жигулевске полицейские совместно с волонтерами Дома молодежных организаций устроили акцию «Безопасный пешеходный переход». В ходе мероприятия сотрудники полиции провели познавательные беседы с детьми, напомнив об основах правилах безопасности для пешеходов и велосипедистов, о том, что важно использовать защитную экипировку при катании на роликах, самокатах, скейтбордах.

Также госавтоинспекторы обратили внимание юных участников дорожного движения на автомобили, припаркованные с краю проезжей части. Напомнили им, что нельзя выбегать из-за припаркованного автомобиля, чтобы не оказаться в опасной для жизни ситуации. В завершении мероприятия сотрудники полиции вручили детям световозвращающие брелоки и рассказали об их эффективности и правильном использовании.

Полицейские отметили, что организация таких мероприятий помогает обратить внимание юных участников движения в привычных им реальных дорожных условиях на возможные опасности и научить правильно и безопасно их избегать, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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