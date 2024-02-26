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Сотрудники УФСИН СО приняли участие в городских мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

26 февраля 2024 16:57
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Работали тематические интерактивные площадки на первой очереди набережной Волги.

Мероприятия организовал Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области. Среди них работали - тематические интерактивные площадки на первой очереди набережной реки Волга. В выставке приняли участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Среди них – при УФСИН России по Самарской области.

Исправительная колония №5 организовала полевую кухню, поэтому желающих подкрепиться угощали гречневой кашей с тушенкой и горячим ароматным чаем.

Также на площадке УФСИН был представлен производственный сектор уголовно-исполнительной системы региона. Жители и гости областной столицы могли приобрести швейную продукцию (специальная рабочая одежда, утепленные жилеты, нашивки, пилотки, постельные принадлежности, банные наборы, сумки, рюкзаки брезентовые), продукцию металлообработки (мангалы, шампура, кованные подставки под бутылки), а также продукцию деревообработки (разделочные доски, шашки, нарды), сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

 

Теги: Самара

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