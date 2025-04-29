Сотрудники УФСИН СО приняли участие в донорской акции, посвященной 80-летию Великой Победы

123

В рамках масштабной акции по добровольной сдаче донорской крови, приуроченной к юбилею Победы, сотрудники УФСИН России по Самарской области проявили высокую гражданскую ответственность и солидарность. Мероприятие прошло в актовом зале управления, оборудованном под мобильный донорский пункт.

Медицинские специалисты мобильной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови совместно с медико-санитарной частью УФСИН России по Самарской области организовали процедуру забора крови для более чем 100 добровольцев.

Важно отметить, что собранные от сдачи крови средства сотрудники решили направить на оказание помощи участникам специальной военной операции.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО