Сотрудники УФСИН СО приняли Присягу на верность Отечеству

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Торжество состоялось в символичный и памятный день.

Принятие Присяги – одно из важнейших событий в службе и жизни сотрудника УИС. Каждому из них предстоит строго и неукоснительно соблюдать все требования, изложенные в торжественной клятве на верность Родине.

Церемония принятия Присяги прошла у мемориального комплекса памяти сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей, после чего с напутственным словом и поздравлениями выступил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко.

В мероприятии также приняли участие заместитель начальника регионального УФСИН полковник внутренней службы Александр Демидов, заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, председатель ведомственной ветеранской организации Наталья Чайковская, председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский и член совета Алексей Халитов

В завершение торжественного события молодых сотрудников поздравили родные и близкие, после чего все желающие сделали совместное фото на добрую память, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области