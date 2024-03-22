Сотрудники УФСИН СО осуществили выезд в лицей государственной службы и правоохранительных органов

С целью агитации для поступления в образовательные учреждения высшего образования ФСИН России капитан внутренней службы регионального УФСИН Ольга Мундагалиева и младший лейтенант внутренней службы ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области Александра Сызранцева посетили лицей государственной службы и правоохранительных органов.
Курсантам была доведена информация о порядке поступления в вузы ФСИН России, разъяснена специфика деятельности уголовно-исполнительной системы. Учащиеся получили буклеты с подробной информацией.
Не остались без внимания и вопросы социальных гарантий и льгот, предусмотренных для курсантов при обучении и дальнейшем прохождении службы в уголовно-исполнительной системе.
Мероприятие оказалось полезным и познавательным. Ребята получили всю необходимую информацию для дальнейшего выбора профессии.
В завершении собрания сотрудники ответили на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО