Сотрудники УФСИН СО осуществили выезд в лицей государственной службы и правоохранительных органов

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С целью агитации для поступления в образовательные учреждения высшего образования ФСИН России капитан внутренней службы регионального УФСИН Ольга Мундагалиева и младший лейтенант внутренней службы ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области Александра Сызранцева посетили лицей государственной службы и правоохранительных органов.

Курсантам была доведена информация о порядке поступления в вузы ФСИН России, разъяснена специфика деятельности уголовно-исполнительной системы. Учащиеся получили буклеты с подробной информацией.

Не остались без внимания и вопросы социальных гарантий и льгот, предусмотренных для курсантов при обучении и дальнейшем прохождении службы в уголовно-исполнительной системе.

Мероприятие оказалось полезным и познавательным. Ребята получили всю необходимую информацию для дальнейшего выбора профессии.

В завершении собрания сотрудники ответили на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО