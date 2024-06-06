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В рамках широкомасштабного мероприятия «Внимание-дети! Летние каникулы!» и акции «Вело, СИМ, безопасно колесим» в ДОУ №35 ГБОУ СОШ №10 г.Сызрань сотрудники Сызранской Госавтоинспекции с дошкольниками провели профилактическое мероприятие «Светофор наш лучший друг».



Главная цель такого занятия – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице, вблизи дороги и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в детском саду.



Вначале занятия ребятам были разъяснены правила безопасного поведения на проезжей части и вблизи нее. Кроме того, полицейские вместе с ребятами разобрали понятие «дорожные ловушки», напомнили детям, что прежде чем начать движение, необходимо не только убедиться в отсутствии транспорта и только после этого переходить проезжую часть, но и обязательно взять своих родителей за руку. Также вспомнили о безопасном использовании СИМ велосипедов.



В завершении занятия, ребята вместе с инспекторами нарисовали светофор и дорожные знаки, кроме этого детям был продемонстрирован патрульный автомобиль, у них была возможность посидеть в автомобиле и воспользоваться СГУ. После чего дети поблагодарили за интересное и полезное занятие, и пообещали быть крайне внимательными на дороге и всегда неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: ГАИ СО