Сотрудники СУ СО вместе с учащимися кадетских классов посетили выставку «Герои спецоперации»

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области – Председатель Женсовета - Елена Шкаева и член Женсовета – Юлия Венгрженек, вместе с учащимися кадетских классов МБОУ школы № 177 Самары посетили мультимедийную выставку «Герои спецоперации» которая работает с марта 2023 года в историческом парке «Россия-Моя история» в ТЦ «Гудок» города Самары.

Выставка состоит из 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает об истории настоящих героев СВО. Экспозиция стала частью масштабного всероссийского проекта, представляющего собой серию мультимедийных выставок о подвигах участников СВО на площадках исторических парков страны – от Санкт-Петербурга до Владивостока.



Экспозиция разбита на пять тематических разделов: «Герои переломного года», «Герои и времена», «Герои и города», «Герои и машины» «Герои и подвиги».

Учащиеся узнали о подвигах героев наших дней, многие из них совершили подвиги ценой собственной жизни: спасали мирных жителей, выводили бойцов из обстрелов, героически проявляли себя в бою, все они удостоены звания Героя России. Ребята с любопытством рассматривали экспонируемые картины, демонстрируемые при помощи новейших видео - динамических технологий, с большим вниманием слушали экскурсовода о подвигах наших героев, рассматривали экспонаты с подвигами и городами. В конце мероприятия кадетам продемонстрировали документальный фильм о том, как создавалась выставка, ее экспонаты.

В ходе мероприятия уделено особое внимание тому, что необходимо изучать историю нашей Родины, чтить и уважать тех, кто рискуя собственной жизнью, стоит на страже безопасности нашего народа, защищает мирных жителей от войны, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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Фото:.пресс-служба СУ СКР СО