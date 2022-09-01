Сотрудники СУ СКР СО помогли детям из ДНР в подготовке ко Дню знаний

103

В рамках Всероссийской акции «Собери ребенка в школу» сотрудники следственного управления оказали помощь детям, прибывшим в регион с территории Донецкой Народной Республики и находящихся в пункте временного размещения на территории Центрального района города Тольятти, в покупке вещей, необходимых для начала учебного года.

Первое сентября – особенный день для миллионов школьников, у которых с приходом осени начинается особенная школьная пора. Пора новых познаний, знакомств и мудрых уроков, которые останутся с каждым из них. Но особенно важен День знаний для первоклассников, которые только начинают свою учебную жизнь.

Таким станет этот день и для Мирославы Гончар, которая вместе с мамой вынужденно покинула родной Мариуполь, но, несмотря на пережитое, остается подвижным и веселым ребенком. Эта хрупкая девочка 1 сентября впервые пойдет в школу в уже знакомом и почти родном для себя Тольятти, куда ее семья прибыла в надежде обрести мирное небо над головой.

Сотрудники следственного управления помогли ее маме в покупке всего необходимого для успешного начала такового важного этапа в жизни Мирославы. Вместе они выбрали форму, туфли, банты и яркий рюкзак. Девочка и ее мама были поражены таким вниманием со стороны офицеров ведомства, Елена Владимировна искренне поблагодарила за помощь, поскольку в настоящее время только занимается оформлением документов необходимых для трудоустройства, но, как и каждая мама, хотела, чтобы ее ребенок был самым красивым на торжественной линейке. Офицеры ведомства пожелали Мирославе успехов в учебе, новых знакомств и самых верных друзей, которых она, несомненно, обретет в лице одноклассников.

В настоящее время в пункте временного размещения вместе с Мирославой находятся 12 ребят, которые продолжат обучение в школах Тольятти. Каждому из них сотрудники следственного управления вручили подарки и помогли с покупкой необходимой одежды. Дети также поблагодарили офицеров ведомства за поддержку и внимание, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО