Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в мероприятиях, посвященных Параду Памяти

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в мероприятиях, посвященных военному параду 1941 года в городе Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.

7 ноября 1941 года на площади Куйбышева в областной столице прошел военный парад, призванный поднять дух советских людей и сплотить их перед лицом фашистских захватчиков. Прямо с центральной площади города солдаты уходили на фронт. Куйбышев, который стал единственным городом, где помимо военной техники на параде были задействованы самолёты.

Сегодня в торжественном марше приняли участие 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны. В этом году впервые музыкально сопровождал прохождение парадных расчетов Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Воеводин Александр Владимирович принял участие в возложении цветов к памятной стеле, посвященной событиям тех дней, почтив память героев, павших на боях сражений Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО