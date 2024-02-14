Сотрудники СИЗО-2 УФСИН СО и члены их семей приняли участие в лыжном забеге

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На лыжной базе «Солнечная» (лесной массив Монгора) проведены спортивные соревнования по лыжным гонкам. В них приняли активное участие сотрудники отделов и служб СИЗО-2 города Сызрань, а также члены их семей. Для участников мероприятия был организован забег на дистанции один и два километра.

Для поддержания боевого духа и хорошего настроения в морозный день работники следственного изолятора №2 подготовили полевую кухню. В ходе мероприятия многочисленные болельщики и участники соревнований смогли отведать тушеную картошку с мясом и ароматную свежую выпечку с горячим чаем.

По итогам соревнований за призовые места в лыжной эстафете начальник учреждения подполковник внутренней службы Виталий Рязанцев поздравил сотрудников, членов их семей и вручил почётные грамоты, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО