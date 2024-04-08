Сотрудники самарской полиции провели правовую игру «Я дружу с законом» для подростков

123

Ребята обсудили жизненные ценности и ориентиры, а также вспомнили правила дорожного движения.

Сотрудники О МВД России по Красноярскому району совместно со Специалистом регионального отделения общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых» посетили Районный дом культуры.

Для учащихся 7-9 классов общеобразовательного учебного учреждения был организован круглый стол «Я дружу с законом». Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Ольга Кузина и инспектор отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Светлана Елистратова провели викторину для ребят, нацеленную на повышение правовой грамотности подростков.

Встреча прошла в доверительной обстановке, ребята задавали актуальные вопросы и высказывали собственное мнение.

По окончании мероприятия инспектор по безопасности дорожного движения капитан полиции Динара Шуриева рассказала ребятам о произошедших ДТП на территории Красноярского района с участием несовершеннолетних, разобрав причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий со стороны пешеходов и водителей. А также напомнила о том, что на проезжей части всегда нужно быть бдительными, не отвлекаться на телефон и прослушивание музыки в наушниках. Инспектор напомнила учащимся о важности световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и наглядно продемонстрировали, как правильно их применять и носить.