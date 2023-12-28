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Сотрудники самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний"

28 декабря 2023 10:51
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Сотрудники самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний"

Сотрудники самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и с радостью исполнили мечту четырехлетнего мальчика из Тольятти.

Это невербальный малыш, он знает цвета, алфавит, но не понимает обращенную речь. Именно поэтому он больше всего любит игрушки, которые поют и светятся. Его самой заветной мечтой стал бизиборд и машинка-сортер для малышей.

Сотрудники ведомства при поддержке Молодежного совета самарского Управления с огромным энтузиазмом взялись за реализацию этой мечты.

Встреча оказалась незабываемой. Мальчик был очень рад подаркам. Он не мог сдержать своего восторга и сразу же приступил к игре.

«Этот маленький момент счастья и радости оказал большое влияние на сотрудников Росреестра. Мы уверены, что каждая мечта заслуживает осуществления, особенно для таких малышей, которые испытывают трудности с общением. Это было прекрасное напоминание о том, что маленькие добрые дела могут создавать большие перемены в жизни людей», - делится впечатлениями Аладин Вячеслав, главный специалист-эксперт Комсомольского отдела.

Благодаря акции "Елка желаний" и вниманию сотрудников самарского Управления, мальчик смог получить не только игрушки, но и ощутить, что его желания неизменно важны и имеют значение для окружающих. Это история, которая напоминает нам о силе добрых дел и о том, что каждый из нас может изменить чью-то жизнь к лучшему.

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