Сотрудники прокуратуры региона посетили СИЗО-4 УФСИН СО

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Рабочую поездку в следственный изолятор №4 города Тольятти совершили прокурор Самарской области Сергей Бережицкий, начальник отдела по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Андрей Кидун и тольяттинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дмитрий Леонов. Сопровождал сотрудников прокуратуры врио начальника УФСИН подполковник внутренней службы Евгений Заярко.

Должностные лица посетили камеры, в которых содержатся несовершеннолетние и подозреваемые женщины. Целью посещения учреждения стала комплексная проверка условий их содержания и быта.

В завершении мероприятия был проведен прием осужденных по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области