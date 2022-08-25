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Сотрудники прокуратуры региона посетили СИЗО-4 УФСИН СО

25 августа 2022 16:34
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Должностные лица посетили камеры, в которых содержатся несовершеннолетние и подозреваемые женщины.

Рабочую поездку в следственный изолятор №4 города Тольятти совершили прокурор Самарской области Сергей Бережицкий, начальник отдела по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Андрей Кидун и тольяттинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дмитрий Леонов. Сопровождал сотрудников прокуратуры врио начальника УФСИН подполковник внутренней службы Евгений Заярко. 

Должностные лица посетили камеры, в которых содержатся несовершеннолетние и подозреваемые женщины. Целью посещения учреждения стала комплексная проверка условий их содержания и быта. 

В завершении мероприятия был проведен прием осужденных по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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