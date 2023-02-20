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Сотрудники пожарного надзора приняли участие в работе штаба по подготовке к проведению весенних полевых работ в Кинель-Черкасском районе

20 февраля 2023 11:18
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Сотрудники пожарного надзора приняли участие в работе штаба по подготовке к проведению весенних полевых работ в Кинель-Черкасском районе

Сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области ежегодно принимают участие в работе выездных заседаний областных штабов по организации подготовки весенних полевых работ.

 Штабы организуются во всех муниципальных образованиях Самарской области в соответствии с графиком, утвержденным министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

 Так, на выездном заседании областного штаба в администрации Кинель-Черкасского района сотрудники пожарного надзора проинформировали аграриев, а также органы местного самоуправления о вступлении в силу с 1 марта 2023 г. изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации в части мероприятий по предотвращению угрозы лесных и других природных пожаров. Присутствующим напомнили основные требования пожарной безопасности, касающиеся запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

Кроме этого, был разъяснен порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и населенных пунктов, при котором, в случае установления на соответствующей территории особого противопожарного режима, автоматически вводится запрет на использование открытого огня и разведение костров.

Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 28.05.2022 № 141-ФЗ, значительно увеличились размеры административных штрафов за нарушение требований пожарной безопасности, особенно за нарушения, совершенные в условиях особого противопожарного режима.

Совместно с сотрудниками госпожнадзора, участие в работе выездных заседаний областных штабов также принимали сотрудники Россельхознадзора, которые проинформировали сельхозтоваропроизводителей о требованиях законодательства, направленного на безопасное проведение сезона 2023 года.

Теги: МЧС

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