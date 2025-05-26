Я нашел ошибку
Главные новости:
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе
Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой
Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой
В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге
В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге
Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова
Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку
В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено
В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено
В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе
В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе
В Самару прибыл туристический поезд "Жигулевские выходные"
В Самару прибыл туристический поезд "Жигулевские выходные"
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники полиции провели профилактический рейд «СИМ»

26 мая 2025 10:55
125
сотрудники полиции провели профилактический рейд «СИМ»

В рамках мероприятия полицейские провели беседы с водителями, проверили 118 транспортных средств, из них 37 – мототранспорта и СИМ, выявили 21 нарушение ПДД.

В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами Отделения по делам несовершеннолетних под руководством начальника Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску подполковника полиции Сергея Линькова и начальника Госавтоинспекции майора полиции Ильдара Бахитова провели рейдовое мероприятие «СИМ», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах.

В ходе мероприятия сотрудники полиции произвели проверку документов водителей и провели с участниками дорожного движения профилактические беседы о важности соблюдения ПДД.

Полицейские напомнили ребятам правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах.

Госавтоинспекторы предупредили, что питбайки являются спортинвентарем и предназначены исключительно для тренировок и соревнований в специально отведенных местах и призвали родителей подростков ограничить доступ к транспорту несовершеннолетних, не имеющих водительских прав. Сотрудники полиции напомнили, что управлять скутером или мопедом могут только лица старше 16 лет, получившие водительское удостоверение категории «М», а за нарушение ПДД наступает административная или уголовная ответственность.

В ходе рейда сотрудники полиции проверили 118 транспортных средств, из них 37 – мототранспорта и СИМ, выявили 21 нарушение ПДД, два питбайка помещены на специализированную стоянку, в отношении несовершеннолетнего нарушителя ПДД составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Подобные мероприятия будут продолжены.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»
26 мая 2025, 13:23
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»
Во время летних школьных каникул число ДТП с участием детей и подростков увеличивается. Общество
46
В Волжском районе у местного жителя изъят автомобиль за неоднократное нарушение ПДД
25 мая 2025, 13:09
В Волжском районе у местного жителя изъят автомобиль за неоднократное нарушение ПДД
Мужчине, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев принудительных работ. Происшествия
368
Сызранец выпил пива, по пути за закуской его задержали сотрудники ДПС
23 мая 2025, 12:44
Сызранец выпил пива, по пути за закуской его задержали сотрудники ДПС
В настоящее время на имущество обвиняемого – транспортное средство Hyundai Solaris наложен арест. Происшествия
464
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
106
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
123
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
195
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
403
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
560
Весь список