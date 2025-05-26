сотрудники полиции провели профилактический рейд «СИМ»

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В рамках мероприятия полицейские провели беседы с водителями, проверили 118 транспортных средств, из них 37 – мототранспорта и СИМ, выявили 21 нарушение ПДД.

В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами Отделения по делам несовершеннолетних под руководством начальника Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску подполковника полиции Сергея Линькова и начальника Госавтоинспекции майора полиции Ильдара Бахитова провели рейдовое мероприятие «СИМ», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах.

В ходе мероприятия сотрудники полиции произвели проверку документов водителей и провели с участниками дорожного движения профилактические беседы о важности соблюдения ПДД.

Полицейские напомнили ребятам правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах.

Госавтоинспекторы предупредили, что питбайки являются спортинвентарем и предназначены исключительно для тренировок и соревнований в специально отведенных местах и призвали родителей подростков ограничить доступ к транспорту несовершеннолетних, не имеющих водительских прав. Сотрудники полиции напомнили, что управлять скутером или мопедом могут только лица старше 16 лет, получившие водительское удостоверение категории «М», а за нарушение ПДД наступает административная или уголовная ответственность.

В ходе рейда сотрудники полиции проверили 118 транспортных средств, из них 37 – мототранспорта и СИМ, выявили 21 нарушение ПДД, два питбайка помещены на специализированную стоянку, в отношении несовершеннолетнего нарушителя ПДД составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Подобные мероприятия будут продолжены.