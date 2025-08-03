Сотрудники МЧС СО следят за безопасностью в местах массового отдыха граждан на водоемах

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С начала купального сезона в Самарской области произошло 35 происшествий на воде. Погибли, к сожалению, 24 человека, в числе которых 3 детей.

В целях предотвращения несчастных случаев на водоемах специалисты МЧС региона регулярно проводят профилактические мероприятия в местах массового отдыха граждан, особое внимание уделяя родителям с детьми.

Инспекторы ГИМС патрулируют акватории региона, где проверяют у судовладельцев удостоверения на право управления маломерными судами, техническое состояние плавсредств и безопасность пассажиров.

МЧС России настоятельно рекомендует:

-купайся только на оборудованных пляжах;

-не оставляй детей без присмотра у воды;

-не уплывай на надувных матрасах, кругах, сапбордах и других плавсредствах слишком далеко от берега;

-не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

-всегда надевай спасательные жилеты при катании на катере.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО