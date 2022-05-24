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Сотрудники МЧС СО организовали выставку пожарной техники для воспитанников школы-интерната в Самаре

24 мая 2022 20:48
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Школьникам рассказали о технических характеристиках спецавтомобилей, их оборудовании и его использовании во время боевых задач.

12 июня наша страна будет отмечать День России. Этот важный государственный праздник объединяет всех граждан нашего многонационального государства, всех россиян.

В преддверии этого знаменательного дня сотрудники МЧС России посетили самарскую школу-интернат №1 в Красноглинском районе и устроили для ее учеников незабываемое мероприятие.

Во дворе школы ребят ждала выставка пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении 6 ПСЧ 3 отряда федеральной противопожарной службы.

Детям представилась уникальная возможность подержать в руках, изучить устройство и принцип работы пожарно-технического вооружения, которым оснащены пожарные автомобили, примерить каску пожарного и маску для дыхания в задымленном помещении, посидеть в кабине водителя.

Школьникам рассказали о технических характеристиках спецавтомобилей, их оборудовании и его использовании во время боевых задач.

Большой интерес у ребят вызвал и квадрокоптер, который предназначен для выявления очагов лесных пожаров с воздуха.

После осмотра техники ребятам был продемонстрирован фильм, посвященный Дню России, в котором рассказывалось об истории праздника, его основных символах и традициях.

В завершение встречи ребята поблагодарили своих гостей за интересное мероприятие и полезную информацию. Многие из них выразили желание в будущем тоже стать представителями такой мужественной профессии как пожарный, чтобы научиться бороться с огнем и спасать жизни людей, попавших в беду, рассказали в пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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