Сотрудники МЧС СО организовали выставку пожарной техники для воспитанников школы-интерната в Самаре

12 июня наша страна будет отмечать День России. Этот важный государственный праздник объединяет всех граждан нашего многонационального государства, всех россиян.
В преддверии этого знаменательного дня сотрудники МЧС России посетили самарскую школу-интернат №1 в Красноглинском районе и устроили для ее учеников незабываемое мероприятие.
Во дворе школы ребят ждала выставка пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении 6 ПСЧ 3 отряда федеральной противопожарной службы.
Детям представилась уникальная возможность подержать в руках, изучить устройство и принцип работы пожарно-технического вооружения, которым оснащены пожарные автомобили, примерить каску пожарного и маску для дыхания в задымленном помещении, посидеть в кабине водителя.
Школьникам рассказали о технических характеристиках спецавтомобилей, их оборудовании и его использовании во время боевых задач.
Большой интерес у ребят вызвал и квадрокоптер, который предназначен для выявления очагов лесных пожаров с воздуха.
После осмотра техники ребятам был продемонстрирован фильм, посвященный Дню России, в котором рассказывалось об истории праздника, его основных символах и традициях.
В завершение встречи ребята поблагодарили своих гостей за интересное мероприятие и полезную информацию. Многие из них выразили желание в будущем тоже стать представителями такой мужественной профессии как пожарный, чтобы научиться бороться с огнем и спасать жизни людей, попавших в беду, рассказали в пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: ГУ МЧС СО