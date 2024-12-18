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Сотрудники МЧС СО напомнили Тольяттинцам правила пожарной безопасности

18 декабря 2024 15:45
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С целью предотвращения роста пожаров в праздничные дни.

Зима вступила в свои права, совсем скоро начнутся новогодние и Рождественские праздники, а у детворы - школьные каникулы.

С целью предотвращения роста пожаров в праздничные дни в Тольятти проведен профилактический рейд с участием инспекторов пожарного надзора.

Сотрудники МЧС России напомнили гражданам основные правила пожарной безопасности в жилье: не допускать перегрузки электросетей при использовании электронагревательных приборов, гирлянд и иллюминаций, установить в жилых помещениях автономные дымовые извещатели, особенно в местах проживания многодетных семей и людей преклонного возраста.

Кроме этого, специалисты рассказали тольяттинцам об основных видах первичных средств пожаротушения – огнетушителях, и о способах их правильного использования.

В преддверии новогодних праздников в разы повышается интерес жителей к различным пиротехническим изделиям:

от обычных петард, хлопушек до крупных ракетниц. Профессиональный салют – сложная пиротехника, однако, в руках специалистов проявляет себя безопасно.

А вот в качестве развлечения обывателей, находящихся в «праздничном настроении», или в руках несовершеннолетних фейерверк может стать небезопасной игрушкой.

Инспекторы госпожнадзора настоятельно рекомендуют:

покупать только сертифицированную пиротехнику;

не разрешать детям и подросткам самостоятельно запускать пиротехнические изделия;

не запускать фейерверки в нетрезвом состоянии;

курить рядом с пиротехническими изделиями и бросать их в огонь;

держать работающее пиротехническое изделие в руках;

применять салюты или фейерверки при сильном ветре.

В целом, нельзя устраивать фейерверки или салюты, запускать ракетницы ближе

20 метров от зданий, жилых домов, вблизи автомобилей или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.

Пусть праздники пройдут безопасно!

При любых признаках пожара и чрезвычайных происшествиях звоните в пожарную охрану по телефонам «01» или «101»!

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Тольятти

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