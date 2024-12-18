Сотрудники МЧС СО напомнили Тольяттинцам правила пожарной безопасности

Зима вступила в свои права, совсем скоро начнутся новогодние и Рождественские праздники, а у детворы - школьные каникулы.
С целью предотвращения роста пожаров в праздничные дни в Тольятти проведен профилактический рейд с участием инспекторов пожарного надзора.
Сотрудники МЧС России напомнили гражданам основные правила пожарной безопасности в жилье: не допускать перегрузки электросетей при использовании электронагревательных приборов, гирлянд и иллюминаций, установить в жилых помещениях автономные дымовые извещатели, особенно в местах проживания многодетных семей и людей преклонного возраста.
Кроме этого, специалисты рассказали тольяттинцам об основных видах первичных средств пожаротушения – огнетушителях, и о способах их правильного использования.
В преддверии новогодних праздников в разы повышается интерес жителей к различным пиротехническим изделиям:
от обычных петард, хлопушек до крупных ракетниц. Профессиональный салют – сложная пиротехника, однако, в руках специалистов проявляет себя безопасно.
А вот в качестве развлечения обывателей, находящихся в «праздничном настроении», или в руках несовершеннолетних фейерверк может стать небезопасной игрушкой.
Инспекторы госпожнадзора настоятельно рекомендуют:
покупать только сертифицированную пиротехнику;
не разрешать детям и подросткам самостоятельно запускать пиротехнические изделия;
не запускать фейерверки в нетрезвом состоянии;
курить рядом с пиротехническими изделиями и бросать их в огонь;
держать работающее пиротехническое изделие в руках;
применять салюты или фейерверки при сильном ветре.
В целом, нельзя устраивать фейерверки или салюты, запускать ракетницы ближе
20 метров от зданий, жилых домов, вблизи автомобилей или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.
Пусть праздники пройдут безопасно!
При любых признаках пожара и чрезвычайных происшествиях звоните в пожарную охрану по телефонам «01» или «101»!
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО