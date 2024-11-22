Сотрудники исправительной колонии №10 провели мероприятия в школе поселка городского типа Мирный

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Мероприятие было направлено на информирование выпускных классов о возможности получения высшего профессионального образования в ведомственных ВУЗах ФСИН России.

Сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы подробно рассказали ребятам, какие предметы необходимо сдавать для поступления, а также как проходит процесс обучения.



Сотрудники кинологического отделения отдела охраны учреждения провели показательные выступления с применением розыскной собаки, с отработкой норматива по задержанию преступника, а также элементы дрессировки служебной собаки, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО