Сотрудники ИК-3 УФСИН СО в посылке обнаружили два свертка с веществом неизвестного происхождения

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №3 сотрудниками оперативного подразделения была предотвращена попытка передачи на территорию учреждения запрещенных предметов в виде двух свертков с веществом неопределяемой консистенции.

Свертки были спрятаны ухищренным способом и находились в ведре из под майонеза, имеющее второе дно.

Вещество передано на экспертизу, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области