Сотрудники ГУФССП России по Самарской области приняли участие в акции по очистке берега Волги

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области приняли участие в экологической акции по очистке берега Волги от мусора.

Необходимость сохранения главной водной артерии России и одной из крупнейших рек Европы — не является ни для кого секретом. Именно поэтому ежегодно в День Волги организация «ЭкоРавновесие» совместно с «Зеленой Россией» проводит акции по очистки береговой линии и воды от мусора.

Сотрудники Главного управления ФССП России по Самарской области с радостью откликаются на приглашение принять участие в акции, стараясь заботиться об экологическом благополучии нашего региона не только добиваясь оперативного исполнения судебных решений, касающихся охраны природных ресурсов, но и в качестве волонтеров.