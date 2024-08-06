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Для выполнения своей сложной и ответственной работы сотрудники МЧС России должны всегда быть в хорошей физической форме.
Сотрудники ГУ МЧС СО сдают экзамены на квалификационные звания
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Сотрудники ГУ МЧС СО сдают экзамены на квалификационные звания

6 августа 2024 17:51
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Для выполнения своей сложной и ответственной работы сотрудники МЧС России должны всегда быть в хорошей физической форме.

Для выполнения своей сложной и ответственной работы сотрудники МЧС России должны всегда быть в хорошей физической форме. Поэтому специалисты спасательного ведомства регулярно совершенствуют свои профессиональные навыки на учениях и соревнованиях.

Сегодня на базе специализированной пожарно-спасательной части состоялась сдача нормативов на присвоение квалификационных званий сотрудникам структурных подразделений Главного управления.

Экзамен на классность сдавали 23 человека, 6 из которых – женщины.

В ходе испытаний оценивалась профессиональная и физическая подготовка кандидатов. Теоретическая часть оценивалась по результатам ответов на вопросы экзаменационных билетов. Уровень физподготовки претендентов определялся в соответствии с возрастными группами по результатам выполнения практических нормативов, в их числе бег, комплекс силовых упражнений, оказание первой медицинской помощи и другие.

Пройти такие испытания сотрудники МЧС России могут после одного года службы, а подтвердить настоящий или получить следующей уровень классности можно через три года. Зачеты принимаются каждый квартал.

Отметим, что сотрудникам МЧС России могут быть присвоены квалификационные звания специалиста третьего, второго, первого класса и мастера (высшее квалификационное звание).

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

 

Теги: МЧС Самара

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