Сотрудники ГУ МЧС СО сдают экзамены на квалификационные звания

82

Для выполнения своей сложной и ответственной работы сотрудники МЧС России должны всегда быть в хорошей физической форме. Поэтому специалисты спасательного ведомства регулярно совершенствуют свои профессиональные навыки на учениях и соревнованиях.

Сегодня на базе специализированной пожарно-спасательной части состоялась сдача нормативов на присвоение квалификационных званий сотрудникам структурных подразделений Главного управления.

Экзамен на классность сдавали 23 человека, 6 из которых – женщины.

В ходе испытаний оценивалась профессиональная и физическая подготовка кандидатов. Теоретическая часть оценивалась по результатам ответов на вопросы экзаменационных билетов. Уровень физподготовки претендентов определялся в соответствии с возрастными группами по результатам выполнения практических нормативов, в их числе бег, комплекс силовых упражнений, оказание первой медицинской помощи и другие.

Пройти такие испытания сотрудники МЧС России могут после одного года службы, а подтвердить настоящий или получить следующей уровень классности можно через три года. Зачеты принимаются каждый квартал.

Отметим, что сотрудникам МЧС России могут быть присвоены квалификационные звания специалиста третьего, второго, первого класса и мастера (высшее квалификационное звание).

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО