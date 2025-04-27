Сотрудники ГУ МЧС СО рассказали студентам, как защитить себя в чрезвычайной ситуации

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30 апреля пожарной охране России исполнится 376 лет.

В честь знаменательной даты сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области проводят образовательных учреждениях открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности.

На днях специалисты чрезвычайного ведомства совместно с представителями Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям посетили социально-педагогический университет, где рассказали студентам об основных правилах безопасного поведения в быту, на улице и у водоемов, а также во всемирной сети Интернет.

Благодаря подобным занятиям студенты получают важные знания по личной безопасности. Специалисты уверены,

что эта информация поможет им правильно действовать в экстремальных ситуациях и защитить себя и окружающих.

Фото: ГУ МЧС СО