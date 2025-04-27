Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты уверены, что эта информация поможет им правильно действовать в экстремальных ситуациях и защитить себя и окружающих.
Сотрудники ГУ МЧС СО рассказали студентам, как защитить себя в чрезвычайной ситуации
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +4, +6°С.
28 апреля в регионе местами дождь, до +7°С
Данная акция проводится с 2006 года в целях сохранения исторического и культурного наследия России, содействия патриотическому воспитанию молодежи, противодействия попыткам фальсификации истории, социальной поддержке участников и инвалидов Великой Отечест
В Сызрани транспортные полицейские вместе с Советом ветеранов и волонтерами приняли участие в Диктанте Победы
Иван Сергеев забил свой 60 гол за нашу команду, так же Иван забивает в пятом матче подряд.
"Солидарность Самара Арена": "Крылья Советов" обыграли "Оренбург" - 2:0
Основной целью проекта «КЭС-баскет» является пропаганда здорового образа жизни среди школьников.
В Самаре завершился Суперфинал ШБЛ «КЭС-баскет»
Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Сборная региона - победитель футбольной «Лиги героев»
Будьте внимательны и осторожны!
28 апреля местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Авто конфисковано в доход государства.
Пьяного водителя-тольяттинца задержали сотрудники ДПС в Сызрани
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники ГУ МЧС СО рассказали студентам, как защитить себя в чрезвычайной ситуации

27 апреля 2025 19:38
173
Специалисты уверены, что эта информация поможет им правильно действовать в экстремальных ситуациях и защитить себя и окружающих.

30 апреля пожарной охране России исполнится 376 лет.

В честь знаменательной даты сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области проводят образовательных учреждениях открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности.

На днях специалисты чрезвычайного ведомства совместно с представителями Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям посетили социально-педагогический университет, где рассказали студентам об основных правилах безопасного поведения в быту, на улице и у водоемов, а также во всемирной сети Интернет.

 Благодаря подобным занятиям студенты получают важные знания по личной безопасности. Специалисты уверены,

что эта информация поможет им правильно действовать в экстремальных ситуациях и защитить себя и окружающих.

 

Фото:  ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
20 апреля 2025, 16:24
В ближайшие 1-2 часа местами в губернии ожидается сильный ветер
Будьте внимательны и осторожны! Экология
768
Сотрудники МЧС России контролировали противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
20 апреля 2025, 15:51
Сотрудники МЧС региона обеспечили безoпасность празднования Пасхи
Сотрудники МЧС России контролировали противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств... Общество
900
Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать об их появлении своевременно.
05 апреля 2025, 16:56
МЧС СО: увидeли пожар – сообщите в пожарно-спасательную службу
Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать об их появлении своевременно. Общество
914
В центре внимания
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
415
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
242
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
640
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
525
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
961
Весь список