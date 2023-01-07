Сотрудники ГУ МЧС СО обеспечивали пожарную безопасность рождественских богослужений

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Безопасность мероприятий, проводимых в рамках празднования Рождества Христова, обеспечивали силы и средства РСЧС Самарской области в составе 2486 человек, 144 единиц техники.

В преддверии праздника сотрудниками надзорных органов Главного управления МЧС России по Самарской области были организованы профилактические противопожарные обследования 299 объектов культа, задействованных в проведении торжеств. Специалисты проверяли состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. С настоятелями и служителями храмов были проведены противопожарные инструктажи.

Рождественские богослужения в Самарской области прошли без происшествий.

В связи с проведением новогодних и рождественских праздников весь личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области переведен на усиленный вариант несения службы.

Фото: ГУ МЧС СО