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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с родителями школьников

11 февраля 2025 10:00
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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с родителями школьников

Мероприятия прошли с целью сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области ведут активную разъяснительную работу со всеми возрастными категориями граждан, особое внимание уделяя профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Так, в Нефтегорском и Волжском районах полицейские приняли участие в родительских собраниях, проходящих в местных школах.

В ходе мероприятий сотрудники полиции предоставили присутствующим наглядные материалы и провели интерактивные занятия.

В рамках встречи полицейские рассказали присутствующим об основных причинах аварий, напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, сделав акцент на необходимости использования специальных удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля, рассказали о пользе применения световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках и объяснили важность составления с ребенком безопасного маршрута «дом – школа – дом».

Госавтоинспекторы отметили недопустимость управления несовершеннолетними авто и мототранспортными средствами, и рассказали об ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

В завершение беседы сотрудники Госавтоинспекции призвали родителей регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на дороге и самим быть положительным примером, оберегая жизнь и здоровье юных участников дорожного движения.

Теги: БДД

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