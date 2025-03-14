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Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями школьных автобусов

14 марта 2025 09:59
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Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями школьных автобусов

В рамках мероприятий полицейские напомнили детям и взрослым о необходимости обязательного соблюдения Правил дорожного движения.

В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Собственная безопасность», в рамках которой призывали водителей соблюдать скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности, перевозить маленьких пассажиров в салоне автомобиля с использованием специальных удерживающих устройств, напомнив, что обучение детей Правилам дорожного движения следует начинать с раннего возраста, чтобы формировать у них культуру безопасного поведения на дороге.

А юным жителям города полицейские вручали светоотражающие наклейки и рассказывали о пользе их применения в темное время суток.

В Нефтегорском районе командир отделения Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Сергей Иванов провел профилактическую работу с учениками одной из местных школ.

В ходе беседы Сергей Юрьевич рассказал детям о правилах поведения в салоне автобуса, напомнил, для чего служат ремни безопасности и почему всегда нужно пристегиваться, несмотря на продолжительность пути.

Ребята узнали о безопасных местах для ожидания автобуса, о том, как правильно садиться в транспорт, высаживаться и обходить его после выхода.

Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции провел разъяснительную беседу с водителями автобусов, осуществляющих групповые перевозки детей и призвал их быть предельно внимательными при движении, избегать опасных маневров.

Теги: БДД

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