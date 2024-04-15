Сотрудник УФСИН СО удостоена государственной награды Российской Федерации

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В Федеральной службе исполнения наказаний состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. В торжественной обстановке директор ФСИН России генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев поздравил отличившихся сотрудников уголовно-исполнительной системы с заслуженными наградами.



Среди награжденных начальник ИК-15 УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Татьяна Селиверстова. Ей вручена медаль «За отличие в охране общественного порядка».



Полковник внутренней службы Татьяна Селиверстова проходит службу в УИС более 35 лет и прошла путь от мастера пошивочного цеха исправительно-трудовой колонии № 15 Управления по исправительным делам Управления внутренних дел Куйбышевского облисполкома до начальника исправительного учреждения.



Благодаря грамотно организованной Татьяной Петровной работе, производственная деятельность имеет тенденцию устойчивого развития и роста показателей.



Налажено тесное взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и муниципальными образованиями области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-слжуба УФСИН СО