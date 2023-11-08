Сотая премьера тольяттинского театра «Дилижанса»: спектакль «Пикник на обочине»

134

Театр юного зрителя «Дилижанс» готовится представить зрителю сотую премьеру - спектакль «Пикник на обочине» (16+) по мотивам философской фантастической повести братьев Стругацких. Премьерные показы состоятся 17 и 18 ноября.

Являясь одной из самых знаковых книг в мире фантастики, «Пикник на обочине» породил целый мир Зоны и движение сталкеров. Само слово «сталкер» впервые прозвучало именно в этой книге.



Главный герой повести «Пикник на обочине» Рэдрик Шухарт - яркая, сильная, незаурядная личность. Почти всю сознательную жизнь он прожил рядом с Зоной. И он – сталкер. Один из тех смельчаков, кто проникает в запретную территорию за разными необычными вещицами – «хабаром» – которые потом продаёт и тем самым зарабатывает себе на жизнь. Судьба Редрика уже неотделима от Зоны, и вся жизнь его делится от вылазки до вылазки. Апофеозом его сталкерской карьеры становится поход за самым ценным артефактом – «Золотым Шаром», который может исполнять самые сокровенные желания.

Виктор Мартынов, режиссёр спектакля:

«Пикник на обочине» не о пришельцах и их забытых игрушках. Этот спектакль будет о смысле и ценностях человеческой жизни. И он, несомненно, заставит задуматься об истинности человеческого пути и месте каждого человека в этом мире».

Спектакль входит в программу «Пушкинская карта».

Фото предоставлено пресс-службой театра «Дилижанс»