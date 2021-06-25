Состояние певицы МакSим "стабильно тяжёлое"

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Певица Марина Максимова (МакSим), на прошлой неделе попавшая в больницу, по-прежнему находится на ИВЛ, поражение лёгких артистки составляет уже 75%. Эту информацию Лайфу подтвердила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

"Сатурация низкая, поражение лёгких обширное, эти показатели у неё уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжёлое. Ухудшение было в первые дни, её привезли с поражением более 40%, но показатели достаточно быстро ухудшились, поэтому было принято решение перевести Марину на ИВЛ. За эти дни каких-то значительных улучшений или ухудшений нет", — отметила она.

На прошлой неделе певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.

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