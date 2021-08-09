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МакSим: "Мне очень помогло, что за меня переживали..." 

9 августа 2021 15:54
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Певица опубликовала первый пост после выхода из комы.

Певица МакSим опубликовала первый пост на своей странице в инстаграме после выхода из комы, сообщает РИА Новости.

Артистка подтвердила, что сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату, и поблагодарила медиков, а также всех, кто за нее переживал.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала, два дня <…> Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", — написала она.

Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Теги: МакSим первый пост

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