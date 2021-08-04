Я нашел ошибку
Главные новости:
2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской.
Самолет с белорусской спортсменкой Тимановской на борту приземлился в аэропорту Варшавы
Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Пограничники Белоруссии обнаружили на границе с Литвой пятерых раненых мигрантов
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы.
МакSим чувствует себя "по-боевому" и "настроена на выписку"
В совершении преступления подозревают ее сожителя.
Россиянка убита в провинции Малага в Испании
В Самарскую область начали прибывать туристы, попавшие в ДТП в Анталье в Турции 2 августа.
Дмитрий Азаров: из 22 туристов, находившихся в попавшем в ДТП в Турции автобусе, 18 - жители Самарской области
По прогнозам, непогода ожидается в нескольких областях 5 и 6 августа.
Роман Вильфанд предупредил об опасном ливне и штормовом ветре в регионах России
В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов.
Фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет в Самаре и в Тольятти
Его обвиняют в мошенничестве.
Нотариус, оформлявший сделки с недвижимостью семьи Баталова, стал фигурантом уголовного дела
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.08
EUR 86.41
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МакSим чувствует себя "по-боевому" и "настроена на выписку"

4 августа 2021 22:26
144
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы.

Певица МакSим чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская, передает РИА Новости

"МакSим — умничка, она настроена на выписку", — заявила Богушевская в официальной группе ВКонтакте.

Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому.

Вставать артистка пока не может, также она находится на спецпитании. Тем не менее, Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.

 

Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Теги: МакSим после комы.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы.
28 июля 2021, 23:58
Состояние МакSим, тяжелое, но постепенно улучшается
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы. Общество
963
"Она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может."
26 июля 2021, 16:08
Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния певицы
"Она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может." Общество
778
Однако ее состояние остается стабильно тяжелым.
23 июля 2021, 20:55
Певица МакSим чувствует себя немного лучше
Однако ее состояние остается стабильно тяжелым. Общество
1402
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с соотечественниками из-за рубежа реализацию международных молодежных проектов.
4 августа 2021  17:31
Дмитрий Азаров встретился с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников
342
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 августа 2021  14:02
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
400
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
4 августа 2021  11:39
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
431
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
3 августа 2021  16:29
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
1201
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
773
Весь список