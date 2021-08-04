МакSим чувствует себя "по-боевому" и "настроена на выписку"

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Певица МакSим чувствует себя "по-боевому", заявила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская, передает РИА Новости.

"МакSим — умничка, она настроена на выписку", — заявила Богушевская в официальной группе ВКонтакте.

Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому.

Вставать артистка пока не может, также она находится на спецпитании. Тем не менее, Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.

Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим